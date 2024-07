Nelle vie Carlona e Vetreto saranno installati nuovi lampioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cesenatico investe nella pubblica illuminazione ancheperiferie. Fra le priorità di quest’anno, sono stati infatti individuati due progetti mirati per installarein zone dove gli stessi residenti li avevano richiesti. Gli interventi riguardano viae via, per una spesa complessiva straordinaria di 280mila euro già previsti a bilancio nel piano degli investimenti. Nello specifico insono destinati 130mila euro per il rifacimento completo di un impianto di illuminazione non più a norma; per quanto riguarda invece viaè previsto un investimento di 150mila euro, che permetterà un prolungamento deiper due chilometri e mezzo, dall’incrocio con via del Mare fino a via Capannaguzzo.