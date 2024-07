La russa Kaspersky chiude negli Usa Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Da sabato il softwarenon si potrà più vendereStati Uniti, come annunciato il mese scorso dal dipartimento del Commercio in una nota che sottolineava i rischi per la sicurezza nazionale posti dalla societàdi cybersicurezza per spionaggio e sabotaggio. Che così ha comunicato ai lavoratori della sua divisione statunitense che questa settimana saranno licenziati e cherà le sue attivitàStati Uniti. A rivelarlo è stata Kim Zetter di Zero Day.ha confermato la notizia a Zero Day, spiegando che a partire da sabato 20 luglio “ridurrà gradualmente” le sue attivitàStati Uniti ed eliminerà le posizioniStati Uniti a seguito del nuovo divieto, nonostante avesse inizialmente promesso di battersi in tribunale.