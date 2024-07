Il ruolo dell’AI nella videosorveglianza di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 16 luglio 2024) Oltre al supporto agli atleti e ai giudici, ci sarà un’altra forma di intelligenza artificiale che farà il suo esordio in Francia proprio nel periodo Olimpico e Paralimpico. Si tratta delle telecamere diAI che entreranno in funzione nel corso di tutte le settimane dei Giochi diper mitigare rischi legati alla sicurezza dei cittadini. Si tratta di telecamere CCTV installate in moltissimi luoghi della capitale francese. Attenzione, però: sono alimentate su diversi algoritmi e non prevedono il riconoscimento facciale. LEGGI ANCHE > Quelle disaranno le Olimpiadi dell’intelligenza artificiale D’altronde, la Francia si è mostrata più volte critica nei confronti del riconoscimento facciale nel corso del lungo iter che ha portato all’approvazione definitivaAct europeo.