Come sta Trump? Il ritorno in pubblico dopo lo sparo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024) È apparso con un orecchio bendato Sono giorni importanti per Donaldvisto che ieri, 17 luglio, si è aperta la convention repubblicana che durrà una settimana.il recente attentato,è comunque apparso sereno, indossando una benda all’orecchio sfiorato dal proiettile. L’ex Presidente dagli Stati Uniti, di nuovo in corsa per il mandato, ha alzato il pugno e gridato “Usa, Usa”, ricevendo dalla folla di Milwaukee ovazioni e approvazioni. Nel box, intanto, si è rivista tutta la famiglia, anche se era assente Melaniache dovrebbe apparire nei prossimi giorni., che ha annunciato che J.D Vance, senatore sarà il suo vice, è apparso commosso. Poi ai suoi elettori ha detto: “Tenete gli occhi aperti, perché queste persone (i democratici, ndr) vogliono imbrogliare e lo fanno, e francamente è l’unica cosa che sanno fare bene”.