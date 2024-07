WWE | Damian Priest ha difeso il titolo contro un big a telecamere spente dopo SmackDown

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024), noto come “El Campeon”, sta vivendo un periodo d’oro nella sua carriera WWE. Da aprile 2024, il campione del mondo dei pesi massimi sta rappresentando Monday Night RAW come campione, malgrado le sue vittorie non sempre siano arrivate in modo “convincente” e dominante. La Striscia Vincente di “El Campeon”l’edizione di luglio di Friday Nightha affrontato “Main Event” Jey Uso nel loro 14° scomplessivo. Ancora una volta, “El Campeon” è uscito vittorioso, sconfiggendo Uso per la sesta volta in due mesi e difendendo con successo ildi World Heavyweight Champion. Chiaramente queste vittorie avrebbero un sapore diverso se avvenissero in diretta televisiva ma probabilmente sarebbe ingeneroso nei confronti di Jey Uso.