La storia Allenare corpo e spirito nella palestra culturale di via Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Da circa dieci anni c’è un luogo situatoMilano multietnica, a due passi da piazzale Loreto, dove la parola sport fa rima con cultura. Heracles Gymnasium è unadi vita, in tutti i sensi, dove, fisico e mente, s’incrociano e si allenano. L’ex pugile Renato De Donato (già campione italiano dei superleggeri, laureato in Scienze Motorie e prima diplomato al Liceo Artistico Caravaggio), classe 1986, è il fondatore, ogni attività viene spiegata anche sulle pagine “social“: "Da noi la boxe è filosofia di vita, allenamento duro, miglioramento fisico e caratteriale. Si vince sulle punte, scartando di lato, per confondere il nostro avversario, e non con la violenza. Sapendo che quando suona la campana lo abbracceremo riconoscendo in lui la nostra stessa umanità, il rispetto per le difficoltà della vita.