Siamo invasi dai pasdaran del salutismo Ma il vino che fa anche male almeno fa cantare!

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un amico ristoratore mi dice: «Ma qui non beve più nessuno»., intende, che l’acqua microfiltrata scende a fiumi. E come mai, chiedo. «Perché dice che fa. E poi però si scofanano due piatti di patatine fritte, magari con una bella Coca». La jihad salutista: favivere Non vi invidio, amici della jihad salutista e politicamente corretta. È un mondo difficile, felicità a momenti: mangiare fa, bere peggio,respirare comporta i suoi rischi e vivere è certamente il pericolo più grave. Gli articoli di Beppe Monelli sono sul mensile Gambero Rosso di luglio, in edicola L'alcol fa, nonostante il Governo La questione è questa. C’è un Governo, il nostro, che insiste nel dire che ilè ottimo, fa buon sangue, guarisce miracolosamente da malattie cardiache e quindi se ne possono bere uno, che dico uno, due, che dico due, tre bicchieri al giorno.