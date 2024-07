LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard e Pogacar insieme sull’ultima salita

Leggi tutta la notizia su oasport

16.20transitano sotto lo striscione dei 5 km 16.20continuano a darsi i cambi regolarmente 16.19 Roglic fatica a dare i cambi ad Evenepoel. 16.18 Inizia il Col de Font de Cere! Vedremo se uno tratenterà uno scatto nonostante queste pendenze non impossibili. 16.18 Lanon è particolarmente dura e si sposa perfettamente alle caratteristiche di Evenepoel. Vedremo se il belga riuscirà a sfruttare questa ascesa per rientrare. 16.17 Manca poco all'inizio dell'ultima, il Col de Font de Cere (3.4 km al 5.5%). 16.16 Attacco di Ciccone! L'azzurro scatta in faccia a Carlos Rodriguez che non gli dava alcun cambio. La strada pende leggermente all'insù anche se non è ancora iniziata l'ultima