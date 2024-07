Pattinaggio che bella stagione per lo Skating Club Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Nonostante le difficoltà per trovare spazi e orari utili per gli allenamenti delle giovani atlete, è stata davvero unaper lodi, con ottimi risultati a livello regionale, e il botto finale grazie ad Azzurra Martignetti. L’allieva pratese scesa in pista a Roccaraso nella gara valevole come campionato italiano della categoria, ha disputato una prova di carattere e grinta, svolgendo un programma a dir poco perfetto, che gli ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo in una gara con una cinquantina di concorrenti. Oltre alla Martignetti hanno preso parte al Campionato italiano Uisp anche Sofia Pignatelli, Giulia Baroncelli, Rebecca Sarti, Giulia Calamai, Adele Badiani, Vittoria Guidoreni, Giulia Biagini e Matilde Santi.