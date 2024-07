Montagna killer | sei morti negli ultimi quattro giorni in Italia I consigli per evitare le tragedie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024)mortale. Seida giovedì a domenica domenica sulle montagnene. Il 4 luglio è morta Margherita Lega, 41enne di Trento, morta durante una vacanza con la famiglia sulle montagne del Piemonte. La donna è rimasta bloccata in una teleferica mentre cercava di raggiungere una baita nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca. Lo stesso giorno, sempre in Piemonte, nella Goja del Pis, comune di Almese (Torino), una minorenne è annegata, presumibilmente trattenuta sotto l’acqua dal flusso della cascata. Gli altri incidenti mortali inIl 5 luglio a Cortina d’Ampezzo, il soccorso alpino ha recuperato il corpo senza vita di un 76enne tedesco. Non si sa se a causarne la morte sia stato un malore o il freddo. Sabato 6 luglio, ad Alleghe, sempre in Veneto, il soccorso alpino è stato allertato per il mancato rientro di un uomo da una passeggiata con il cane.