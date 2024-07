Valdichiana Village bene il primo weekend dei saldi estivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Arezzo, 7 luglio 2024 – Ilgiorno dei"conferma le previsioni della vigilia, facendo registrare un’importante presenza di visitatori provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe, in particolare da Lazio, Umbria, Marche ed Emilia Romagna", dichiara il center manager Riccardo Lucchetti Nello shopping si svolge in pieno relax, in un contesto confortevole, tranquillo, ricco di servizi e adatto a tutta la famiglia. L'esperienza d'acquisto è arricchita dagli eventi delle Summer Nights per tutto il mese di luglio: serate dedicate a far vivere lo shopping in maniera coinvolgente ed aggregante, punti vendita aperti fino alle 23, Dj set e food and drink fino alle 24, grandi ospiti del calibro di Tiromancino, Ermal Meta, ComaCose, nell'ambito di parole e musica.