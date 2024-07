La Francia al voto in bilico tra Europa e Putin | rischio violenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Lasi prepara ad una notte di alta tensione, con i risultati delle elezioni politiche attesi questa sera. Il governo ha dispiegato un massiccio contingente di 30mila agenti per prevenire e arginare ogni potenziale disordine. Gli ultimi sondaggi offrono un quadro frammentato, con l’estrema destra in difficoltà: 170-210 seggi secondo Ifop e 175-205 secondo Ipsos, ben lontani dalla maggioranza assoluta di 289 deputati. L’alleanza delle sinistre si attesta tra 155 e 185 seggi per Ifop e tra 145 e 175 per Ipsos. Il blocco centrale di Ensemble segue con 120-150 seggi secondo Ifop e 118-148 per Ipsos. I patti di desistenza tra centristi e sinistra sembrano aver frenato il Rassemblement National. Il partito di Marine Le Pen, che ha ribadito in un’intervista alla CNN la sua posizione contro l’invio di armi alla Russia e truppe francesi in Ucraina, è inciampato in una serie di gaffe su candidati impresentabili, dimostrando di non essere “pronto” come dichiarato.