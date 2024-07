Michelle ma belle | solo un’Obama può salvare i democratici USA

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) La notizia era nell’aria, nelle voci, nei sussurri e grida dei think thank da tempo. Biden è pronto per ritirarsi, essendo votato alla sconfitta elettorale a novembre, resiste ancoraper le pressioni del suo cerchio magico, familiari compresi, che sperano inutilmente di conservare alcune fette di potere. La sostituta democratica per le elezioni presidenziali non è certo la scialba Kamala Harris, ma un volto noto, una star assoluta dei media internazionali, l’unica capace di battere nei sondaggi The Donald:Obama., ma, mia bella, cantavano i più grandi di sempre, i Beatles, these are words that together well, sono parole che stanno bene insieme, I need to you, ne ho bisogno grida l’America democratica, la culla della democrazia derivante dalla rivoluzione illuministica, la terra di Thomas Jefferson, di Abram Lincoln, di JFK.