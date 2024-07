Chiara Ferragni pagherà 12 milioni per il caso Uova di Pasqua | Comunicato importante

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024) In queste ore,ha pubblicato sul suo profilo Instagram un annuncio moltoinerente la sua professione e i vari scandali che sono scoppiati a causa delle presunte attività benefiche illecite. Al centro dell'attenzione in questa circostanza c'è ildiDolci Preziosi su cui l'Antitrust aveva avviato delle indagini tra il 2021 e il 2022. Ebbene, pare proprio che ilsia chiuso, in quanto è stato trovato un accordo per risanare la situazione. Le società di, TBS Crew Srl e Fenice Srl, infatti, verseranno la bellezza di 1,2di euro in favore dell'impresa sociale «I Bambini delle Fate» in forma di donazione e non di sanzione, ci ha tenuto a specificare l'influencer. Si tratta di una nmossa per completare il processo di «ripulita dell'immagine» dell'influencer dopo i vari polveroni scoppiati.