Bocce Cannella-Pistolesi conquistano il Trofeo | XXIV Maggio sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I giovani Francesco-MatteoMacerata) hanno vinto la prima edizione delle" ideato dalla bocciofila presieduta da Nazareno Rogani. Dopo la gara di categoria A, che si è tenuta la scorsa settimana, stavolta è toccato alle coppie di categorie BCD. Agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci, hanno partecipato 86 formazioni. I due vincitori hanno battuto in finale i più esperti Alvaro Montecassiano-Giuseppe Chiarastella (Civitanovese) con il punteggio di 12-10. Sul terzo gradino del podio sono saliti Alfonso Pepe-Walter De Michele (Monte Urano), battuti in semifinale 12-7 da-Pergolesi. Quarto posto per Marco Camperio-Mariano Montironi (Sambucheto), che sono stati sconfitti in semifinale 12-7 dalla coppia Montecassiano-Chiarastella.