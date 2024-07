LIVE – Tour de France 2024 terza tappa Piacenza-Torino | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Latestuale delladelde, ladi 230 chilometri. La Grande Boucle vive l’ultima frazione interamente “italiana” e dovrebbe concedere oggi la prima occasione per i velocisti del gruppo, che dopo gli arrivi di Rimini e Bologna non certo adatti a loro pregustano una volata nel capoluogo piemontese. Per gli uomini di classifica si tratterà sulla carta di una giornata tranquilla, una lunga attesa alla vigilia di quello che sarà già il primo tappone di alta montagna con il Galibier in programma domani. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero in tempo reale con risultati, classifiche aggiornate, pagelle e tanto altro ancora per non farvi perdere assolutamente nulla.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMINGDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROdeinSegui ila partire dalle 11:35 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F5deinSportFace.