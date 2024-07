Incubo per Caterina Balivo | ladri in casa a Roma Danni per circa 300mila euro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)per. La nota conduttrice televisiva è stata purtroppo vittima di una rapina all’interno della suadi. Fortunatamente la donna non si trovava nella sua abitazione, visto che proprio in questi giorni aveva deciso di concedersi una vacanza estiva. I malviventi ne hanno approfittato per farle davvero una bruttissima sorpresa.è stata avvisata quindi di questa rapina in, avvenuta nel cuore della notte. Alle ore 2.30 del primo luglio alcuni banditi sono riusciti a giungere nel balcone della dimora della presentatrice tv. Sono entrati dentro e hanno bloccato una porta di ingresso. Poi senza alcun problema sono riusciti a rubare diverse cose, creandole un danno economico non indifferente. Leggi anche: Paura per Roberto Baggio: picchiato, sequestrato con moglie e figli e rapinato in, rapina inmentre lei è in vacanza Come riferito dal sito Leggo,al momento della rapina innel quartiereno dei Parioli pare fosse all’estero, precisamente nella città di Barcellona in Spagna.