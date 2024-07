Gravina si è aumentato lo stipendio di sette volte | da 36mila a 240mila euro Ziliani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024)si èlodi: da. Lo scrive Paolosul Fatto quotidiano. Ecco cosa scrive: Correva l’anno 2021 e Gabriele, nonostante fosse fresco di nomina a vicepresidente Uefa per “meriti” acquisiti sul campo (l’ultimo in ordine di tempo: l’archiviazione a tempo di record della Juventus dopo l’esplosione del “caso Suarez”, quello dell’esame di italiano sostenuto a Perugia nell’estate 2020 per ottenere la cittadinanza italiana: per la Figc non c’erano “elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati”) e nonostante la nomina a vice di Ceferin all’uefa gli fosse valso un compenso annuo di 150 milache tuttora percepisce,convocò un Consiglio Federale – era il 26 aprile – in cui all’ordine del giorno inserì la nota: “Determinazione di un compenso per gli incarichi federali”; e con una disinvoltura degna di miglior causa si alzò lodi Presidente federale da 36 mila a 240 mila, aumentandoselo cioè di 7