A Napoli la prima Biennale dell’Acqua del Mediterraneo giovedì 4 la presentazione all’ex Lanificio

(Di domenica 30 giugno 2024)4 luglio dalle 10,30 alle 12 il Lan (Laboratorio Architettura Nomade) e l’ex, complesso ecclesiastico di Santa Caterina a Formiello, alla presenza di tutti i partner di progetto presentano ladelin forma nomade, la cuiedizione si terrà anel 2026 nella città chiave per una delle rive più importanti dell’antico bacino. In antee in preparazione della, la conferenza stampa presenterà anche i risultati del lungo meeting “Preenale”, in forma di lavori in corso: 2 settimane di attività dislocate al Lan, in provinciae non solo, 17 conferenze, tavole rotonde e talk aperti al pubblico; 3 passeggiate/esplorazioni guidate di luoghi storicamente e infrastrutturalmente cruciali dentro e intorno alla città e in regione; 25 sessioni individuali del Coolcity Design Lab e del Commoning Lab, culminate in presentazioni orali finali condivise della ricerca; 1 mostra delle ricerche e dei lavori fino ad oggi realizzati da tutti i partecipanti a partire dal 4 luglio alla presenza della stampa.