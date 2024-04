Il vicepresidente dell’associazione antiviolenza a processo per un reato da codice rosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) I centri Udire (Uomini e donne in rete contro la violenza) di Torino offrono aiuto alle persone maltrattate. Fabio Fochi,, è però aper uno dei reati previsti dal. Gli contestano di non aver versato l’assegno di mantenimento ai figli. L’inchiesta è della pubblica ministera Antonella Barbera. L’indagine è nata dopo la denuncia dell’ex compagna di Fochi, che lo accusa di non versare soldi dal 5 giugno 2021. L’imputato avrebbe intanto pagato alcune mensilità, recuperando una parte della somma mancante. «Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento rappresenta, anche alla luce della convenzione di Istanbul, una forma di violenza economica», spiega all’edizione torinese di Repubblica l’avvocata Lentini. «Purtroppo è un...

