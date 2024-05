Arezzo | anziana di 83 anni vittima di scippatori - due giovani arrestati

(Di sabato 4 maggio 2024) Un vile atto criminale ha turbato la serenità di una donnanel tardo pomeriggio di ieri. Mentre si trovava nei pressi di Saione per fare un po’ di spesa, la signora è stata improvvisamente avvicinata da treindividui. Senza alcuna esitazione, uno di loro ha afferrato con violenza la sua borsa, contenente gli oggetti più cari e personali, prima di dileguarsi nelle strade circostanti. Il cuore della città ha risposto al grido di aiuto della. Fortunatamente, tra coloro che hanno udito le sue grida, c’era un carabiniere in congedo, che ha prontamente reagito alla situazione. Senza esitazione, ha iniziato a inseguire i fuggitivi, segnalando l’accaduto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di, che ha risposto con tempestività inviando rinforzi sul posto. Grazie alla rapida e coordinata azione ...

