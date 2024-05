Sinner e il ritiro | secondo gli esperti la sua scelta è stata corretta

(Di sabato 4 maggio 2024) Il mondo del tennis moderno, così come quello di quasi tutti gli sport in genere, è sempre più alle prese con problematiche legate alla tenuta fisica e quello che è successo ane è l’esempio. Ladi portare il fisico sempre più al limite, al fine di migliorare sempre di più, prestazioni già altissime, porta sempre più spesso, conseguenze fisiche importanti nella salute degli atleti. Jannikdeluso – ANSA – Notizie.comNel caso del nostro Jannikad esempio, il suo fastidio all’anca rappresenta una problematica che sta diventando sempre più diffusa tra i giocatori di alto livello.quanto riportato da diversidel settore infatti, la patologia più comune tra i tennisti è l’impingement femoroacetabolare, ovvero un disturbo che sembra essere aggravato ...

