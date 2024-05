Tiro a volo - Coppa del Mondo Baku 2024 | Erica Sessa in testa nel trap femminile dopo 75 piattelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Si è aperta la tappa delladeldidi, in Azerbaigian:i primi 75delle qualificazioni delin casa Italia si può gioire per la presenza al primo posto di. Tagliate fuori dalla lotta per l’ingresso in finale delle altre azzurre. Come detto, inda sola, con lo score di 73/75, c’è, che a due serie dal termine ha un piattello di margine sulla turca Safiye Temizdemir, seconda con 72/75, e ben tre sul quartetto al terzo posto con 70/75, composto dalle statunitensi Rachel Leighanne Tozier ed Aeriel Alease Skinner, dalla taiwanese Liu Wan-Yu e dalla ...