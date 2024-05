Le auto inquinanti nella Bergamasca sono ancora tante | nel 2022 quasi 40mila

(Di sabato 4 maggio 2024) QUATTRO RUOTE. Gli ultimi dati dell’Aci indicano un continuo aumento dei veicoli in circolazione: in vent’annicresciuti del trenta per cento.

I tanto attesi incentivi auto arriveranno entro fine maggio . Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti richiesti sui contributi per l’acquisto di auto a basse ... Continua a leggere>>

Pordenone, morta ragazza di 26 anni in un incidente stradale a Spilimbergo: lo scontro frontale tra le due auto è stato fatale - Una ragazza è morta ieri, venerdì 3 maggio, a Istrago, frazione di Spilimbergo (Pordenone) in un incidente stradale. La vittima è Chiara Bassutti, 26 anni, residente a Spilimbergo. La tragedia è avven ... Continua a leggere>>

Il video dell'uomo che incendia un'auto ad Alcamo - E' stato un video registrato dalle telecamere di sicurezza piazzate nella zona ad inchiodare un uomo ad Alcamo che ... Continua a leggere>>

Sicily by Car si espande ancora all'estero: acquisite due nuove società in Croazia - Sicily by Car, società tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato di aver sottoscritto importanti acquisizioni in Croazia consentendo di co ... Continua a leggere>>