Uomini e Donne - Gaia Gigli racconta cosa l’ha colpita di Daniele Paudice e come immagina la loro storia al di fuori delle telecamere

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 4 maggio 2024) Mancano ormai solo poche settimane e anche questa intensa stagione digiungerà al termine. Dopo l’epilogo del trono di Ida Platano, ora solodeve fare la propria scelta, diviso tra l’interesse pere quello per Marika Abbonato. Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione,hato le sue emozioni a pochi giorni dalla scelta, ripercorrendo il percorso fatto con il tronista, che seppur breve è stato molto intenso. A proposito di ciò la 25enne milanese ha spiegato di aver vissuto le prime settimane nel programma con un po’ di disagio, in quanto era la sua prima esperienza in tv, ma ora la situazione è migliorata e sta riuscendo ad affrontare il percorso in modo più sereno. Per quanto riguarda ...