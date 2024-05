Non vede l' ora | Harry presto a Londra - il desiderio e l' affetto per re Carlo

(Di sabato 4 maggio 2024) Conto alla rovescia per il ritorno di. Il duca di Sussex è atteso nel Regno Unito per la partecipazione, l'8 maggio, a una cerimonia in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Manca quindi poco al grande giorno e alla possibilità di un nuovo incontro con reIII: si tratterebbe infatti della seconda visita ufficiale al sovrano dopo che gli è stato diagnosticato un cancro. Il popolo inglese freme e spera vivamente che questa possa essere l'occasione per una riconciliazione. Se alcune voci spengono la speranza (facendo circolare l'indiscrezione secondo cui il monarca non avrebbe tempo di dedicare uno spazio al figlio), c'è anche chi sostiene che il secondogenito "nonl'ora di riabbracciare il padre". Stando a quanto si apprende,sarebbe "molto ...

Mancano pochi giorni al “grande” giorno. Il principe Harry , 39 anni, si prepara a incontrare suo padre, re Carlo III, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro. Il Duca di Sussex farà Ritorno a Londra per partecipare a una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul, in occasione ... Continua a leggere>>

Si avvicina sempre di più il ritorno a Londra del principe Harry . Probabilmente, il secondogenito di Carlo non porterà al seguito Meghan Markle e i suoi figli, piuttosto ha deciso di tornare da solo in patria. Eppure, se sembrava sempre più vicino a una conciliazione con la royal family, sembra ... Continua a leggere>>

harry presto a londra. "Non vede l'ora": il desiderio e l'affetto per re Carlo - Conto alla rovescia per il ritorno di harry a londra. Il duca di Sussex è atteso nel Regno Unito per la partecipazione, l'8 maggio, a ... Continua a leggere>>

harry incontrerà il papà a londra l'8 maggio senza Meghan: «È molto preoccupato per il cancro di Carlo». William non si farà vedere - Manca poco al "grande" giorno. L'8 maggio il principe harry, 39 anni, incontrerà suo padre re Carlo III, 75 anni, per la seconda volta dopo la diagnosi choc ... Continua a leggere>>

Morta Margaret Lee, grande star dei film italiani degli anni '60 - L'attrice è deceduta all'ospedale di Gloucester, nel sud ovest dell'Inghilterra. Era apparsa come showgirl al fianco di Johnny Dorelli nel varietà «Johnny Sera» nel 1966 ... Continua a leggere>>