Ferisce un uomo e aggredisce gli agenti - arrestato

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte, glidell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti nella Galleria Principe di Napoli per la segnalazione di una persona accoltellata. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha indicato loro unquale presunto autore del ferimento avvenuto poco prima ai danni di un 32enne nigeriano. Dalle attività di seguito svolte dai poliziotti è emerso che l’era proprio colui che aveva inferto il fendente alla vittima e, per questo motivo, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, dopo averlo identificato per un 33enne del Burkina Faso, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, loper lesioni e resistenza a Pubblico ...

