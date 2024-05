Agnelli-Elkann - persi quasi 17 mld di euro Crollano Stellantis e Cnh

Crisi per agnelli-elkann, persi 17 miliardi in un mese: cosa succede - Duro colpo per agnelli-elkann: perdita di 17 miliardi di euro di stellantis e CNH Industrial sulle loro quotazioni in Borsa, le conseguenze. Continua a leggere>>

stellantis, Exor e la famiglia Agnelli: quello di cui bisogna parlare davvero - Nei primi mesi dell’anno l’esposizione mediatica alla famiglia Agnelli ed a stellantis non è certo mancata; noi italiani abbiamo potuto soddisfare la nostra pruriginosa curiosità sbirciando la vita di ... Continua a leggere>>

agnelli-elkann, persi quasi 17 miliardi di euro. Crollano stellantis e Cnh, posti di lavoro a rischio - A preoccupare gli agnelli-elkann non è solo stellantis. Dopo le pessime trimestrali del gruppo automobilistico, con le vendite delle auto ridotte del 10%, ... Continua a leggere>>