Juventus - Allegri verso la Roma | Affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo

(Di sabato 4 maggio 2024) Torino, 4 maggio 2024 - Laha sulla racchetta il match point per chiudere il discorso Champions League. Vincendo in casa dellainfatti, i bianconeri si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Di fronte però c'è una- quella giallorossa - che punta a ridurre il gap che la divide dalla Vecchia Signora e dal Bologna, e al contempo a tenere dietro l'Atalanta. Insomma, quella che va in scena domani allo stadio Olimpico si annuncia una partita estremamente importante per entrambe le contendenti. "Ci siamo avvicinati bene alla sfida, vedremo domani se riusciremo a tornare alla vittoria in trasferta che ci manca da Lecce - le parole in conferenza stampa di Massimiliano- La stagione? Il calcio è impossibile da spiegare: ...