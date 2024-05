Il paracadute dopo una stagione da… salto nel vuoto | la Salernitana tifa contro il Frosinone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2024) La Serie A entra nella fase decisiva e sono in arrivo altri verdetti soprattutto per le zone basse della classifica. Laè già aritmeticamente in Serie B e un altro verdetto potrebbe arrivare a stretto giro di posta: il Sassuolo è in una condizione disperata e la situazione potrebbe peggiorarela partita della 35ª giornatai campioni d’Italia dell’Inter. Per evitare il terzultimo posto è bagarre. La 18ª posizione è attualmente occupata dall’Udinese con 29 punti, a -2 da Empoli,e Verona, -3 dal Cagliari. L’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro e il pareggio sul difficile campo del Bologna hanno riportato un minimo di entusiasmo in casa bianconera. Foto di Gabriele Menis / AnsaIl, la… ...