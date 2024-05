Concessioni Balneari | Il Consiglio di Stato Decreta la Fine delle Proroghe

(Di sabato 4 maggio 2024) Teramo - Ildiha respinto le, scatenando l'agitazione nella categoria. La sentenza, che conferma la scadenzae la necessità di avviare le gare, è stata definita una doccia fredda per gli operatori del settore. Riccardo Padovano, presidente della SIB Abruzzo CONFCOMMERCIO Pescara, ha criticato aspramente la politica, accusandola di inazione e promesse vuote. Ha dichiarato che la categoria deisi sente tradita dalloe dal Governo, che li hanno abbandonati dopo averli sedotti con promesse non mantenute. Padovano ha annunciato che la categoria organizzerà altre iniziative nei prossimi giorni e ha esortato la politica a prendere ...

