Amici 23 - spoiler puntata 4 maggio | un pesante addio sconvolge la Casetta

(Di sabato 4 maggio 2024) Nuovo appuntamento in arrivo con23: il talent condotto da Maria De Filippi prepara un colpo di scena Questa sera andrà in onda su Canale Cinque una nuovadi23. Il talent condotto da Maria De Filippi si avvicina sempre di più alla finale, prevista tra due settimane. Questa sera un altro allievo saluterà il programma e qualsiasisembra pronto a lasciare il segno sui telespettatori, visto che sono rimasti in gioco tutti alunni amatissimi dal pubblico. Andiamo a vedere le anticipazioni raccolte da Il Messaggero riguardo alla nuovadel Serale. Come al solito assisteremo alle tre manche e una sola l’eliminazione definitiva (stavolta sarà molto tosta da digerire). La prima manche ha visto scontrarsi la squadra di Anna Pettinelli e Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel ...