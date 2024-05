Musei - torna la domenica con ingresso gratuito | ecco cosa visitare

Firenze, 1 maggio 2024 - Per la Domenica Metropolitana in programma il 5 maggio tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in ... Continua a leggere>>