David di Donatello 2024 | trionfo per Cortellesi e Garrone

(Di sabato 4 maggio 2024)di: Paolaparte subito alla grande aggiudicandosi ildello spettatore per il record di presenze in sala, con 5,5 milioni di spettatori, e ha raggiunto il top con il riconoscimento come miglior attrice protagonista.di: quali altri premi ha vinto Paola? Emanuela Fanelli è stata premiata come migliore attrice non protagonista. E’ arrivato anche ilper la sceneggiatura originale, checondivide con Furio Andreotti e Giulia Calenda, nonché quello per il miglior esordio alla regia. Io Capitano L’altro grande protagonista è Io capitano di Matteoche, con le avventure di Seydou e Moussa ...

Bologna , 4 maggio 2024 - Incetta di premi alla 69esima edizione del ' David di Donatello ', per un film girato a Bologna da un regista piacentino. ' Rapito ', la pellicola di Marco Bellocchio che racconta la storia di Edgardo Mortara, ha ricevuto il riconoscimento per la miglior sceneggiatura non ... Continua a leggere>>

david, premiato “Io Capitano”, Mamadou ringrazia Caserta - Ha ringraziato dal palco «Caserta» e dedicato i david di donatello «alle ong che salvano le vite in mare e in terra e alle associazioni che costruiscono ponti e ... Continua a leggere>>

Renault Austral, ecco le grandi opportunità della nuova piattaforma multifunzionale - “Milita” nel segmento C, ma “gioca” praticamente come se fosse in quello A, delle utilitarie. La Renault Austral è stato il primo Suv con le insegne della Losanga a beneficiare delle potenzialità dell ... Continua a leggere>>

david, gioia Palazzina Laf: si aggiudica tre statuette. Riondino: «A Taranto non c'è solo la fabbrica» - Con tre premi, quello come Miglior attore protagonista per Michele Riondino, Miglior attore non protagonista per Elio Germano e Miglior Canzone originale per Diodato, Palazzina Laf porta a casa ... Continua a leggere>>