La Polizia Postale contro la pedofilia e la pedopornografia online in vista della giornata nazionale di sensibilizzazione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 4 maggio 2024) n occasionelae lail 5 maggio, la, dedicata alla prevenzionecriminalità cibernetica e alla protezione dei minori, ha pubblicato un dossier dettagliato sugli attuali fenomeni e le azioni di contrasto. Nel 2023, gli specialistihanno esaminato 28.355 siti web, segnalando quasi 2800 per contenuti di sfruttamento sessuale minorile e denunciato oltre 1100 persone per scaricare o condividere tali materiale. Sebbene le estorsioni sessuali siano in aumento, si registra un lieve calo nell’adescamento, prevalentemente tra i 10 e i 13 anni.La ...