Si accascia in casa davanti alla mamma - morta bimba di 10 anni a Montecchio | disposta l’autopsia

(Di sabato 4 maggio 2024) Dramma aEmilia, dove una bambina di 10improvvisamente dopo essersita in. L’Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa della piccola.

Reggio Emilia, ha un malore in casa davanti alla mamma: Michela Nunziata muore a 10 anni - Inutili i tentativi di rianimarla e il volo in elisoccorso verso l'ospedale. Sarà fatta l'autopsia. Il ricordo dei suoi concittadini: "Affettuosa, sempre ... Continua a leggere>>

La Sangiovannese chiude la stagione in casa del Trestina - Ultima uscita stagionale per la Sangiovannese, che dopo avere conquistato nel turno scorso la salvezza è attesa dalla partita in casa del Trestina. Quella trascorsa per il Marzocco è stata sicuramente ... Continua a leggere>>

Malore improvviso, Michela si accascia e muore a 10 anni davanti alla mamma. Disposta l'autopsia - Un malore improvviso mentre si trovava a casa con la mamma, la disperata richiesta d'aiuto al 118 e un epilogo drammatico. Così è morta a soli 10 anni Michela Nunziata, una ... Continua a leggere>>