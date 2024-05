Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 4 maggio 2024) Lae’ la concentrazione di glucosio nel sangue. Il glucosio e’ contenuto nei carboidrati di origine vegetale pane, pasta, pizza, alimenti ottenuti con farina, patate, frutta, verdura, cereali, legumi ….L’alimento di origine animale con la maggior dose di carboidrati e’ il latte. Lavaria con ogni atto alimentare. Occorreil valore della nostraper vivere in salute, prevenire il diabete mellito tipo 2, patologie degenerative croniche. A digiuno lanon deve superare il valore di 100 mg / 100 ml sangue. Un litro del nostro sangue deve contenere non più di 1 grammo di glucosio. Poiché abbiamo 5 litri di sangue. Tutto il nostro sangue non deve contenere più di 5 grammi di glucosio. Quando il valore dellaa digiuno e’ tra 101- 125 mg / ...