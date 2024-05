Cucino la pasta a fuochi spenti e ceno con il mio cane La vita in camper di Margherita Schirmacher - conduttrice radio e podcast

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 4 maggio 2024) Il suo ultimo viaggio è iniziato il 2 aprile scorso da Roma e finirà a metà maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino.di professione è curatrice di eventi e. Da qualche anno a questa parte si è messa in testa di lavorare su ungirando l’Italia e facendo tappe in varie città incontrando e intervistando scrittori, e non solo. Fra l’irrinunciabile pezzo di Parmigiano e la cottura della, ecco qual è laa tavola a bordo di un. Dove si trova in questo momento? Sono sul Lago Maggiore. Mi manca l’ultima puntata che registro direttamente al Salone del Libro a Torino. Una volta arrivata lì con il ...