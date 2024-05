LIVE – Giro d’Italia 2024 - prima tappa Venaria Reale-Torino | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 4 maggio 2024) Ladelladel, che si apre oggi con i 140 chilometri da. Subito una frazione scoppiettante per assegnare lamaglia rosa, visto che dopo l'”antipasto” di Superga i corridori negli ultimi 25 km dovranno affrontare il Colle Maddalena e lo strappo di San Vito che nel finale potrebbe scompaginare le carte. Sportface.it vi racconterà in tempola corsa, senza farvi perdere assolutamente nulla. DOVE VEDERE INLA: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARITV E STREAMING...

L’attesa è finita: al via il Giro d’Italia 2024 . La prima tappa ha in programma 140 km da Venaria Reale a Torino. I favoriti e info tv e streaming. Il grande giorno è arrivato: oggi prende il via ufficialmente l’edizione numero 107 del Giro d’Italia . Saranno tre settimane molto impegnative e ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Giro d’Italia 2024 al via oggi , sabato 4 maggio, con la partenza da Venaria Reale per arrivare a Torino, un assaggio di appena 140 km delle prossime tre settimane. tappa molto mossa dopo una fase di avvicinamento pianeggiante, riassume in una nota Rcs Sport, di circa 45 km. prima ... Continua a leggere>>

giro d’Italia 2024, attesa per Giulio Pellizzari: “C’è emozione, ma sono pronto. Tifo per Pogacar” - Giulio Pellizzari è uno dei migliori giovani del panorama ciclistico nazionale, si è già messo in mostra durante il recente Tour of the Alps e proverà a ... Continua a leggere>>

Eddy Merckx: "giro e Tour Pogacar può farcela. Ma non è imbattibile..." - A nche il primato delle doppiette giro d’Italia-Tour de France nello stesso anno è suo: tre, 1970-1972-1974, con l’ultima impreziosita pure (e non solo) dal Mondiale. Non si contano i record di Eddy M ... Continua a leggere>>

Le tappe del giro d'Italia 2024: l'analisi della prima settimana - Prende il via il giro d'Italia 2024, 3.400 chilometri di scatti e volate tra i paesaggi mozzafiato di buona parte dello Stivale, dal Piemonte fino all'arrivo a Roma. La… Leggi ... Continua a leggere>>