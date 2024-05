Calcio | Gilardino rinnova col Genoa Era quello che volevo

(Di sabato 4 maggio 2024) Il tecnico conferma di aver trovato l'accordo per restare sulla panchina del Grifone GENOVA - Albertonon lascia ma raddoppia: il suo futuro sarà ancora sulla panchina del. È lo stesso tecnico a confermare in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di San Siro col Milan, di a

Albert Gudmundsson , attaccante islandese, è in dubbio per Milan-Genoa di domani pomeriggio a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie

gilardino-genoa ancora insieme L'allenatore lo svela in conferenza - Il genoa ha raggiunto il traguardo della salvezza e ora potrà affrontare le ultime sfide come una serie di tappe in vista della prossima stagione. gilardino, ex della sfida, tornerà per la prima volta ...

gilardino aspetta il Milan: "La differenza è che l'Inter sta giocando un campionato a parte. Gudmundsson..." - "La situazione è che abbiamo trovato un accordo verbale con la società. Nei prossimi giorni ci rivedremo e sono contento, felice". Intervenuto in conferenza stampa alla ...

genoa: gilardino, vogliamo fare grande partita - Il futuro del genoa sarà ancora con gilardino e il tecnico, soddisfatto, ci ha tenuto però a riportare l'ambiente sulla sfida di domani al Milan e non sulla prossima stagione. Gara che vede Gudmundsso ...