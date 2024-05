Tranne Renzi nessuno vuole andare in Europa

(Di sabato 4 maggio 2024) Sembra che l’sia a Timbuctù, dal titolo di un romanzo di Paul Auster recentemente scomparso, in piena Africa equatoriale, perché tutti si candidano maciuno, il solito, il Sir Francis Drake della politica italiana, con patente di corsa della Regina.ha dichiarato che se vince, e candidandosi con noblesse oblige all’ultimo posto in 4 circoscrizioni su 5 se il 4% viene raggiunto la probabilità c’è, lui andrà a Bruxelles. Perché ci va? Perché lui sostiene che i problemi, e quindi le soluzioni, sono là, e lui andrà proprio lì a influenzare il dibattito. E gli altri? Calenda, Tajani, Meloni, Schlein, Salvini? Salvini è il più onesto intellettualmente: non si candida, e dell’, lo ha scritto sui ...

