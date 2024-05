Guardate con chi sta Sergio La crisi con Greta dopo il Grande Fratello e ora si fa vedere con lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024)Rossetti eD’Ottavi, solo qualche giorno fa la notizia di un momento no per la coppia nata al. Lei abita a Milano, lui a Roma e le incomprensioni non devono aver aiutato il rapporto a distanza, fatto sta che di punto in bianco lei ha scritto un lungo messaggio su Instagram per aggiornare i fan. “Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose”, ha esordito. E ancora: “In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io checontinuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai ...