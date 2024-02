Non c’è futuro senza una silver economy d’avanguardia Il commento di Giuseppe Straniero

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Leggendo l’articolo di Leonardo Becchetti, pubblicato pochi giorni fa su Formiche.net, è stato per me impossibile non soffermarmi, una volta di più, a riflettere sulla, sulle sue spinte e sulle sue sfide. I numeri snocciolati dal professor Becchetti sono per molti versi impressionanti e disegnano un quadro in chiaroscuro che, da presidente di fondo pensione, non possono lasciarmi indifferente. È infatti fuor di dubbio che lasia un Giano Bifronte, con uno sguardo rivolto al, nella stagione in cui la vita è ancora attiva e piena di risorse e una rivolta al passato, quando purtroppo capita di imbattersi in lunghi anni di vita non più in buona salute. Oggi le risorse mobilitate dallo Stato per la cura degli anziani, circa 25 miliardi l’anno, sono ingenti ma non ...