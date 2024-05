Gp di Imola - Sainz stacca la quinta posizione | Non sono content - il week end è stato difficile

(Di lunedì 20 maggio 2024)– Carloshato laal Gp di(leggi qui). E’un lungo eend per la sua Ferrari. E a margine della gara, ha dichiarato, come riporta l’Ansa: “Nono, perché èunend moltoper me. Dopo la qualifica abbiamo visto un paio di problemi con la macchina che sicuramente non ci hanno aiutato. Dobbiamo investigare con calma e vedere cosa possiamo cambiare, perché così a Monaco non soffro i problemi che avevo. Da lì in poiconvinto che recupereremo il ritmo”. Il pilota spagnolo ha proseguito: “Penso che Charles abbia fatto una bella gara, era lì con un ...

Imola, l'analisi dei tempi: Norris mette alla frusta Verstappen. Ferrari, i progressi ci sono ma... - imola, l'analisi dei tempi: Norris mette alla frusta Verstappen. Ferrari, i progressi ci sono ma... - L'inglese è stato il più veloce nell'ultima parte di gara, arrivando a lottare per la vittoria. La McLaren conferma il passo in avanti mostrato a Miami. Buona la prestazione del Cavallino, che deve mi ...

Horner: "Un giro in più a Imola è stato pericoloso, ma non per colpa di Norris". - Horner: "Un giro in più a imola è stato pericoloso, ma non per colpa di Norris". - Per tutta la durata del Gran Premio di imola, Max Verstappen è sembrato abbastanza a suo agio. Il suo vantaggio ha continuato a crescere ed è stato in testa per tutta la gara. La situazione è cambiata ...

Leclerc vede margini di miglioramento: "È lì che abbiamo perso". - Leclerc vede margini di miglioramento: "È lì che abbiamo perso". - Le aspettative nei confronti del team Ferrari erano alte prima del weekend di imola. La Scuderia ha portato importanti aggiornamenti per il pubblico di casa. Sebbene la squadra sia sembrata molto fort ...