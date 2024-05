La plastica biodegradabile è davvero una cosa?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 20 maggio 2024): realtà o illusione? Lasembra promettere una soluzione ecologica al problema dei rifiuti plastici. Tuttavia, la realtà è più complessa di quanto possa sembrare a prima vista. La svolta ecologica che non si materializza Non tutti i prodotti biodegradabili sono effettivamente in grado di degradarsi nell’ambiente come ci si potrebbe aspettare. Moltarichiede condizioni specifiche per decomposizione, come ad esempio il compost industriale. Il problema sorge quando questi materiali biodegradabili vengono smaltiti in discariche, fiumi o oceani, anziché nei luoghi adatti alla loro corretta decomposizione. Ciò può causare danni ambientali, incluso il rilascio di L'articolo proviene da News Nosh.