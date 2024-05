Iran | le reazioni internazionali alla morte di Raisi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Teheran, 20 maggio 2024 – Dopo ore di ricerche e notizie contrastanti, è arrivata l’ufficialità: il presidente Ebrahime il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a seguito dello schianto in elicottero sul quale viaggiavano. Un evento che la redazione de ilfaroonline.it ha seguito minuto per minuto, fornendo aggiornamenti costanti tramite l’utilizzo di fonti attendibili di rilievo internazionale. Il leader supremoiano, Ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato 5 giorni di lutto. Sono numerose ledal mondo a seguito delladi. Alcune prevedibili, altre molto meno. Di seguito i commenti più importanti. Teheran: “La suanon influenzerà gli sforzi per il popolo” ”Ladel presidenteiano Ebrahim ...