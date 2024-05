Perché Fedez non sarà da Cattelan? Corona interviene | Portato d’urgenza al Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 20 maggio 2024)nonospite nella prima puntata del nuovo programma di Alessandro, Da vicino nessuno è normale, in onda nella prima serata di oggi su Rai2. I motivi? A quanto pare, ufficialmente, avrebbero a che fare con ' problemi di salute' .nonda? ParlaIn realtà, già diversi giorni fa era emersa l' indiscrezione secondo la qualenon sarebbe stato presente in puntata. Un dietrofront improvviso e in qualche modo inspiegabile, forse legato ai fatti connessi al discusso caso Iovino. Poi, la nota ufficiale della Rai, che tramite il suo ufficio stampa giustificava così l' assenza di: Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a ...