Morte Raisi - Meloni convoca una riunione con i vertici intelligence

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – La presidente del Consiglio Giorgiasta presiedendo unaa Palazzo Chigi a cui partecipano il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e idell’. Laè statata a seguito dell’incidente in cui ha perso la vita il presidente iraniano Ebrahim: “Spero la prossima leadership porti pace e stabilità” Preoccupata per la situazione in Iran? “Io sono preoccupata di default, come chiunque nella mia situazione, quando si ha il peso di una nazione su spalle. Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell’Italia al governo ...