Decisione di Re Carlo fornisce triste indizio su guarigione dal cancro di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 20 maggio 2024)è nel bel mezzo del trattamento contro il. Non abbiamo avuto aggiornamenti ufficiali sulla Principessa del Galles dopo la dichiarazione della diagnosi didel 22 marzo, ma alcuni membri della famiglia reale hanno comunque dato indicazioni sulla suamentre era in servizio. Prima della diagnosi del, si prevedeva chesarebbe tornata in servizio dopo Pasqua. Il suo ritorno alla vita pubblica è ancora in fase di definizione; nessuno sa cosa accadrà nei mesi successivi. Si dice comunque che mantenga un volto forte di fronte ai figli e che William continui a essere la sua roccia in questo periodo difficile. Reha deciso di chiamare alcuni sostituti di spicco per...