Sindacati medici | ‘Stipendi sotto media Ocse | sì a tassa giochi online’

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA – Le retribuzioni deiSsn “risultano, dai dati Gimbe, inferiori alla: a parità di potere di acquisto, gli italiani guadagnano il 47% in meno rispetto ai colleghi inglesi, il 78% in meno rispetto ai tedeschi e l’81% in meno degli olandesi. Divari eccessivi che è necessario colmare, per evitare che i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rinnovo contratto, Naddeo (Aran) ai: ‘Basta polemiche’ Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare lo smartworking Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Alternanza scuola-lavoro: Toscana al top, Abruzzo a fondo ...